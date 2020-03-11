Çin’in Wuhan kentinde başladığında kimsenin bu noktalara geleceğini tahmin edemediği koronavirüs tüm hızıyla dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Virüsün Avrupa kıtasında adeta ‘merkez üssü’ konumuna gelen İtalya’da vaka sayısı her geçen gün artıyor.

İtalyan hükümeti yeni aldığı kararla kırmızı bölge ilan edilen alanların genişletildiğini ve tüm ülkeyi kapsadığını duyurdu. Bu kapsamda tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyecek. Okullar en az 3 Nisan'a kadar kapalı kalacak, kamuya açık alanlarda toplanma yasağı uygulanacak. Ayrıca Serie A da dahil olmak üzere futbol ligleri, tüm spor etkinlikleri ve müsabakaları durdurulacak.

Peşin ödedikleri parayı alamıyorlar

İtalya’nın ülkeye gelenlere izin dahi vermediği ve ülkeye giriş, çıkış ve seyahatin bu denli kısıtlandığı bu süreçte ortaya çıkan bir diğer sıkıntısı ise tatil için parasını peşin ödeyenler oldu.

Koronavirüs salgını İtalya’yı vurmadan önce bu ülkenin farklı tatil bölgelerinden tur satın alan çok sayıda Türk, uçak biletleri ve otel paralarını peşin ödedi.

Ancak işler kontrolden çıkıp koronavirüs İtalya geneline hızla yayılınca, Türk tatilciler art arda iptal işlemleri başlattı. Uçak şirketleri ve tur operatörleri çok hızlı bir şekilde süreci tamamlasa da, İtalya’daki otellere ödenen ücretlerin iadesi bir türlü yapılmadı.

[Mağdur vatandaşlara Booking üzerinden gelen yanıtlarda otel ücretlerinin iade edilmeyeceği belirtildi. ]

Şikayet sitelerinde İtalya ilk sırada

Kullanıcıların şikayetlerini belirttiği sitelerde açılan başlıkların ilk sıralarında bu dönemde İtalya var. Türkiye’de daha önce kapatılan Booking.com sitesi üzerinden işlemlerini yaptıklarını belirten şikayet sahipleri, “Otel bu durumun kişisel bir tercih olduğunu, ücretsiz iptal seçeneğini gerçekleştiremeyeceğini iletti” cümleleriyle sorunlarını paylaşıyor.

Siteyle iletişime geçtiğini belirten bir başka mağdur ise şunları söyledi:

“Bu durumun bizimle İtalya’daki otel arasında olduğunu iddia edip aradan çekiliyorlar. Bizim elimizde olmayan sebepler nedeniyle gidemediğimiz bir otelin parasını ödemiş durumdayız. Bizim gibi yüzlerce mağdur var. Söz konusu internet sitesi Türkiye’de herhangi bir resmi kuruluşa üye olmadığı için yaptırımla da karşılaşmıyor.”

Booking müşteri hizmetleri ise bu konudaki sorulara yanıt vermedi.

TÜRSAB’dan ‘mücbir sebep’ uyarısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ise sadece İtalya için değil, diğer ülkeleri de kapsayan bir açıklamayı geçen günlerde yapmıştı. Açıklamada şu uyarılara yer verilmişti:

“Sınırı kapatılmış veya koronavirüs nedeniyle yüksek risk içeren bölge ilan edilmiş destinasyonlara yönelik turların yapılamayacağı, bu nedenle tüketiciye bedellerin iade edileceği açıktır. Ancak hava yolunun seferlerini kesmediği, konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürdüğü, sokağa çıkma yasağı ve benzeri uygulamaların söz konusu olmadığı, yüksek risk içeren bölge olarak seyahat uyarısına konu olmayan destinasyonlara yönelik turların katılımcısının iptal iradesini bildirmesi halinde tüketici mevzuatında yer alan uygulamalara konu olacağı bilinmelidir.”

[Koronavirüs nedeniyle İtalya'ya uçuşların çoğu iptal oldu. Foto: AA]

Açıklamada ayrıca, “6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanuna bağlı çıkarılmış Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca hareket tarihine 30 günden daha az süre kalmış paket turlara ilişkin katılımcısı tarafından seyahat acentasına iletilen iptallerde seyahat acentasının katılımcı için yapmış olduğu masraflar ve sözleşmede katılımcının cayması halinde ödenecek bir tutar belirlenmişse, bu tutarın da kesileceği açıktır. Hal böyle iken; hareket tarihine 30 günden az kalan iptal taleplerinde mücbir sebep ileri sürülerek, tur bedelinin tamamının talep edilmesi hukuka uygun olmayacaktır” denilmişti.