Ekonomi
Mahkeme "Booking.com"un haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi18 Ekim 2019 Cuma 10:33 - Son Güncelleme 18 Ekim 2019 Cuma 11:03
Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin açtığı davada, haksız rekabet kararı verildi.
Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı.
Mahkeme davayı kabul ederek booking.com'un haksız rekabet oluşturduguna karar verdi.
Kaynak: DHA
Etiketler: TÜRSAB Haksız Rekabet dava booking