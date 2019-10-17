Ekonomi
Esnafa kredi müjdesi17 Ekim 2019 Perşembe 18:02 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 18:20
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Halkbank, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyonu almayacak." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halk Bankasınca kullandırılan kredilere ilişkin açıklama yaptı.
Pekcan, açıklamasında şöyle dedi:
"Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek."
Kaynak: İHA, AA