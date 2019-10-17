Mehmetçik sahada destan yazarken, Türk ekonomisi de direncini ispat etti. Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, Türkiye'ye yaptırım kararları ekonomide sarsıntı yaratmadı, kurda sınırlı artış yaşandı.

Ekonomist Cüneyt Paksoy, Türk lirası ve ekonomideki bu performansın nedenlerini anlattı.

"Yaptırımın realize olmasına rağmen kur hala 6 liranın altında ise bunun iki önemli sebebi var. Birincisi, Türkiye hazırlığı çok iyi yapmış, bu çok net. İkincisi, yaptırım noktasında ABD ile olan iletişim piyasaya doğru anlatılmış."

2018’de Türk ekonomisinin yaşadığı tecrübe, ekonomideki direnci destekledi.

Paksoy, 2018 kur atağından sonra önemli adımlar atıldığını söyleyerek, "Swap tarafında kendi piyasamızı oluşturduk, referans faizini kurguladık ve piyasanın etik bir şekilde açık kalması noktasında her türlü hazırlığı yaparak ilerledik. Şimdi onun meyvelerini yiyoruz" dedi.

Son 2 hafta içerisinde, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları, Türkiye'nin büyüme rakamlarını pozitif yönde revize etti.

Dolar kurunda kritik seviye 6,5 lira

Cüneyt Paksoy, Uluslararası Para Fonunun vurgusunun oldukça önemli olduğunu belirtti.

"Diyor ki, Türkiye ekonomisi 2019'da 0,5 ile nötr bölge arasında bir büyüme kaydedebilir. Yüzde 2 daralmadan bu noktaya gelindi. Demek ki Türkiye dersini iyi çalışmış durumda."

Güçlü ekonomik duruşta, 2018 ve 2019'da açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın da rolü büyük.

Paksoy'a göre, harekat ile ekonomi gündeminin birbirinden bağımsız ilerlemesi piyasaları rahatlatıyor.

Dolar kurunda kritik seviye 6,5 lira olarak belirtilirken, faizde ise gösterge tahvilde 15-17 bandı aşılmadığı sürece ekonomide risk görünmüyor.