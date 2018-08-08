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TÜRSAB, 20'ye yakın internet sitesine daha dava açıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Booking.com ile aynı durumda olan 20'ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı aldı.

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TÜRSAB, 20ye yakın internet sitesine daha dava açıyor

TÜRSAB’dan yapılan açıklamaya göre, birlik, Booking.com ile aynı durumda olan 20’ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatmaya karar verdi.

Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye’de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen, vergi ödemeyerek Türk seyahat acentaları ve Türk tur operatörleriyle haksız rekabet eden Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia gibi 20’ye yakın internet sitesi ile ilgili hukuki işlem başlatacak.

Kaynak: AA

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