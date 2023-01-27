Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Kirişci, 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.