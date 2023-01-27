Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin şehit olduğunu, 2 güvenlik görevlisinin ise yaraladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

"Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir"

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum.



Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.????????????????#TekMilletİkiDevlet @Bayramov_Jeyhun — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 27, 2023

"Türkiye, Azerbaycan halkının acısını derinden paylaşmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi;

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne bu sabah düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik personeline Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Geçmişte benzer saldırılara maruz kalmış olan Türkiye, Azerbaycan halkının acısını derinden paylaşmaktadır. Bu alçak saldırının sorumlularının derhal bulunarak adalete teslim edilmeleri ve tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

Kardeş Azerbaycan asla yalnız değildir. Azerbaycan’a desteğimiz her zaman olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edecektir.