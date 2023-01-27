Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sanayide kullanılan doğal gaza indirim
[Fotoğraf: Getty]
BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30 ile 17,22 oranlarında indirim yapıldı.
Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatına ise yüzde 16,67 indirim geldi.
Şubat Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır:https://t.co/4L8zk9Xo0P pic.twitter.com/AHv3Jfn2GD— BOTAŞ (@botastr) January 27, 2023
Etiketler: Doğalgaz Sanayi Üretimi
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