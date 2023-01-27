BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı gazın toptan fiyatında yüzde 13,30 ile 17,22 oranlarında indirim yapıldı.

Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatına ise yüzde 16,67 indirim geldi.