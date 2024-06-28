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Gündem
AA 28.06.2024 10:11

Tarih belli oldu: Türksat 6A uzaya gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine göndereceğiz." dedi.

Tarih belli oldu: Türksat 6A uzaya gidiyor

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