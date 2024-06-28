Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.06.2024 09:51

LGS sonuçları açıklandı

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, "https://www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS sonuçları açıklandı

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Haziran'da iki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sınava katılım oranı yüzde 95,61

Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

Tercih süreci başladı

Öte yandan, LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

ETİKETLER
LGS Son Dakika
Sıradaki Haber
EURO 2024'te son 16 turu yarın başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde 115,5 arttı
10:39
Türkiye'nin ihracatı arttı
10:36
TSK Personel Kanunu Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi
10:35
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı
10:31
Türkiye'nin enerji ithalatı faturası azaldı
10:18
Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı
İran'da Cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başında
İran'da Cumhurbaşkanı seçimi için halk sandık başında
FOTO FOKUS
Türkiye, Urumçi'de EXPO Fuarı'nda
Türkiye, Urumçi'de EXPO Fuarı'nda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ