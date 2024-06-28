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TRT Haber 28.06.2024 08:21

4 ilde terör operasyonu: 28 gözaltı

4 ilde DEAŞ terör örgütüne düzenlenen “Bozdoğan-47” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı.

4 ilde terör operasyonu: 28 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonların düzenlendiğini duyurdu. 

Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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