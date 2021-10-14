Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taliban heyeti Türkiye'de
[Fotoğraf: AA ]
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Ankara'ya geldi.
Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan Türkiye'ye geldi.
Bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak olan Muttaki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek.
Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.
Etiketler: Afganistan Son Dakika Taliban
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