Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket ettiği kaydedildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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