Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Gaziantep'te yapılan anonsa ilişkin açıklama: Maksadı aşmış bir ilan
[Fotograf: AA]
Bakan Soylu, Gaziantep’te Suriye sınırında camilerden yapılan uyarı anonsuna ilişkin açıklama yaptı. "Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı.
Bakan Soylu, etkinliğin ardından bir gazetecinin Gaziantep'te camilerden yapılan anonslara ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:
"Vali Bey ile biraz önce konuştuk. Sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmalarıdır. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum."
Etiketler: Süleyman Soylu
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