Tahıl koridoru gıda krizinin pençesindeki insanlığa umut oldu. Küresel sorunun çözümünde kilit rol oynadı.

22 Temmuz 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres’in riyasetinde imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” ile Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor.

Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan anlaşma sonrası İstanbul’da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinin açılışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapmıştı.

103 gemi yola çıktı

Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmalarıyla Ukrayna limanlarından sevk edilen tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 tonu buldu.

Bugün sabah saatlerinde 3 gemi daha sevkiyat için hareket ederken 1 Ağustos’tan bu yana toplam 103 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıktı.

103 geminin 57’si boş olarak Ukrayna’ya tahıl almaya giderken, 46 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı için hareket etti.