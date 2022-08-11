Tahıl koridoru, savaşın tetiklediği gıda krizinin pençesindeki insanlığa umut oldu. Küresel sorunun çözümünde kilit rol oynadı.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafla da diyalog kurabilen tek aktör olarak gıda krizinin çözümüne öncülük etti. Güvenli rota işlemeye, gıda ürünleri limanlara ulaşmaya başladı.

Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte Karadeniz'in stratejik önemi bir kez daha görüldü. Yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyecek gıda krizinde tahıl koridoru dünyaya nefes aldırdı. Türkiye'nin çabalarıyla açılan Karadeniz'de oluşturulan koridorun gıda krizi ile mücadeleye etkisi okyanusları aştı.

Tahıl fiyatlarında düşüş yaşanırken, gıda ürünlerine erişimin yolu açıldı. Karadeniz'de krize karşı atılan adım, uzak coğrafyalara da olumlu yansıdı.

"Gıda krizi ve açlıkla sonuçlanacaktı"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Dellal, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

"Şu anda sevk edilen ürünler bu sezonun ürünleri. Eğer sevk edilmemiş olsaydı, ticaret serbestleşmemiş olsaydı Rusya ve Ukrayna'da bu ürünler kalacak ve arz fazlasına yol açacaktı. Aynı zamanda diğer tüketici ülkelerde de arz kısıtı olduğu için fiyatlar yüksek seyredecekti. Gıda krizi ve açlıkla sonuçlanacaktı.

Afrika ülkeleri ve Asya'daki bazı ülkeler temel gıda ürünlerinin birçoğunu ithalat yoluyla karşılıyorlar. Rusya ve Ukrayna'da son 10 yıldan beri üretimlerini artıran ve ihracatta çok büyük payı olan ülkeler. Özellikle az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkeler içerisinde yer alan düşük gelirli ülkeler için son derece önemli."

Karadeniz'deki tahıl koridorunun başarısının sürmesi için çalışmalar hassasiyetle yürütülüyor. Koridorun güvenli şekilde işlemeye devam etmesinde tarafların sorumluluğu öne çıkıyor.

Hedef yaklaşık 25 milyon ton tahılın limanlara sorunsuz şekilde ulaşması. Koridorun geleceği için riskler de var fırsatlar da.

"Kritik psikolojik eşik aşıldı"

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. oktay Tanrısever de, "Hem Ukrayna kendi tahılını satmak için buna ihtiyacı var ablukayı ancak bu şekilde kırabiliyor. Rusya da bu anlaşma çerçevesinde başka tarım ürünlerini satabiliyor. /// İki taraf da biraz kazan-kazan yapmış oluyor. Ancak ne zamanki taraflar ürünlerini sattılar buna ihtiyaçları azaldı, o zaman başka davranış içine girebilirler.

Önümüzdeki bir ayın daha önemli olduğunu düşünmek lazım ama tabii kritik psikolojik eşik aşıldı. O yüzden şu anda iyi bir noktadayız diye ben düşünüyorum. Uygulamada sorun çıkarsa tekrar dalgalanma olabilir ancak mevcut bu seneki hasılatın dünyaya gönderilmiş olması ne kadar çok olursa fiyatları stabilize edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye gıda ürünlerinin güvenli sevkiyatı için Rusya ve Ukrayna ile temaslarını sürdürecek.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Ümit Gültekin