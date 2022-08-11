Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde 10 Ağustos'ta başlatılan Eren Abluka-29 operasyonu başarıyla devam ediyor.

J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde, JÖH ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda, 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Toplam 255 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Eren Bülbül'ün anısına terörle mücadelede başlatılan Eren Operasyonlarında, bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte 255 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Şehit Eren Bülbül'ümüzün anısına terörle mücadelede başlattığımız Eren Operasyonlarında (Eren Kış ve Eren Abluka Operasyonları dahil) bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte toplam 255 terörist, etkisiz hale getirildi.



İyi ki varsın Eren

İyi ki varsın Ferhat Komutanım https://t.co/IAESHSAnft pic.twitter.com/VMxISsDMha — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 11, 2022

Eren Abluka-29 operasyonu, jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 632 personel ve 40 operasyonel timle birlikte devam ediyor.Ayrıntılar geliyor...