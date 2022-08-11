Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi başarıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin hudutlarından hasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 şahıs, hududu geçemeden yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/YPG, birinin DHKP-C ve birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yakalananların geçmişteki meslek gruplarına göre dağılımı şu şekilde:

"22 ihraç edilmiş öğretmen, 1 eğitim danışmanı, 3 özel sektör öğretmeni, 1 çalışmayan öğretmen, 2 mühendis, 2 doktor, 10 ihraç edilmiş asker, 5 ihraç edilmiş polis, 1 ilişiği kesilmiş polis akademisi öğrencisi, 1 ihraç edilmiş Çaykur şefi, 2 elektrik teknikeri, 1 avukat, 1 hemşire, 1 üniversite memuru, 4 serbest meslek, 1 ihraç edilmiş zabıt katibi, 1 ihraç edilmiş memur, 1 ihraç edilmiş TRT görevlisi, 1 ihraç edilmiş tapu memuru, 1 ihraç edilmiş sağlık çalışanı."