Terörle mücadelede, havada dökülen terin ardında büyük bir profesyonel kadro var.

Milli harekatlarla beraber NATO adına da faaliyet yürüten 151'inci Tunç Filo ekiplerinin yerdeki en büyük destekçisi Uçak Sistemleri Komutanlığı personeli.

Teknik personelin verdiği büyük emek, dakikalarla yarışa dönerek, sayısız uçuşun başarılı geçmesini sağlıyor.

Bakımlar Türk Hava Kuvvetleri personeli tarafından yapılıyor

F-16 savaş uçaklarının bulunduğu her üs bölgesinde bakım hangarları bulunuyor. Bu hangarlarda uçuş öncesi ve sonrası bakımlar, kontroller ve testler yapılıyor. Arıza görüldüğü durumlarda incelemelerde bulunularak yerinde müdahale ediliyor. Bu faaliyetler sırasında yalnızca Türk Hava Kuvvetleri personeli görev yapıyor.

Uçuş öncesi ve sonrası 3 farklı test yapılıyor

Türk savaş pilotlarının görevlerini sorunsuz sürdürebilmesi için, uçuş öncesi ve sonrası 3 farklı test yapılıyor. Bunlardan biri, boroskop cihazıyla kontrol. Bu test, F-16 uçaklarının herhangi bir durumda motorlarının hasar alıp almadığını tespit ediyor.

Bir diğeri ise silah test istasyonu. Teknik personel her mühimmat için uçaktaki silah sistemlerini kontrol ediyor ve uçuşa hazır hale gelmesini sağlıyor.

Son kontrol ise karakutu olarak bilinen sistemde yapılıyor. Bilgisayar destekli testlerde, uçakta olan uçuş öncesi ve sonrası her hareket izleniyor.

"Sadece uçmak önemli değil" diyen 5. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, "Bunun arka planında bu uçakların lojistik desteğinin sağlanması, bakımının yapılması, bu sistemlerin bakımını yapabilmek devamlılığını sağlayabilmek en az bu uçakları uçurmak kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yapılan kontroller bunlarla da sınırlı değil. Türk Hava Kuvvetleri teknik personeli, envanterdeki her F-16 savaş uçağı için oluşabilecek sorunları giderebilme bakımlarını yapabilecek güç ve kabiliyette.

5'inci Anajet Üs Komutanlığı'na bağlı Uçak Sistemleri Komutanlığı personeli, her uçuşun sorunsuz geçmek için büyük emek veriyor.

Kamera: Edebali Koçdemir

Kurgu: Tuncay Yılmaz