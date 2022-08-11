Yerli ve milli savunma sanayii hamlesi dendiğinde akıllara ilk olarak füzeler, silahlar, İHA/SİHA’lar ya da benzer işler gelse de aslında perde arkasında çok kritik alt sistemler ve kimi tamamlayıcı ürünler için de oldukça değerli bir süreç işletiliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu projeler, Türkiye’nin sahada elini güçlendirmekle kalmıyor özellikle dışa bağımlı olunan ürünlerin de milli imkanlarla geliştirilmesini sağlıyor.

“Muhaberesiz muharebe olmaz”

Yolunuz herhangi bir askeri tesise düşerse gözünüze ilk çarpacak cümlelerden biridir “Muhaberesiz muharebe olmaz” yazısı… Gerçekten de iletişimin olmadığı ya da sağlıksız bir şekilde sağlandığı bir harp ortamında işler bir anda hiç de beklenmeyen yerlere gidebilir.

NETA Elektronik, bu alanda hizmet veren en önemli yerli firmalardan biri. İHA ve SİHA’ların iletişimine yaptıkları milli dokunuşlarla ülkemize çok kritik kazanımlar sağlamışlardı. İHA/SİHA süreci devam ederken, karadaki askerin iletişimi için de kolları sıvadılar.

Türk mühendislerin yoğun emek harcadığı bir dönemin ardından ortaya ‘Manpack’ ismi verilen bir uydu haberleşme sistemi çıktı. Yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olan ve sırt çantasına sığıp, tek kişi tarafından kolaylıkla kullanılabilen ürünün detaylarını NETA Genel Müdürü Murat Şengiz ile konuştuk.

[Tek bir sırt çantasına sığan sistem 1 kişi tarafından rahatça taşınabiliyor ve kolayca kullanılabiliyor.]

Sandıktan çıkarıp çantaya sığdırdılar

Önce birkaç teknik veriden bahsediyor Şengiz… Manpack’in 67 cm çapında, 6 parçadan oluşan bir anten sistemi. Tripod üzerinde kuruluyor. İstenilen yere taşıma çantasında götürülebiliyor. Bu çanta bir sırt çantasına benziyor ve tek kişi tarafından kolaylıkla taşınabiliyor.

Genel Müdür Şengiz, ürettikleri sistemin 15 kilogramın altında bir ağırlığa sahip olduğunu söylüyor. Bu önemli bir veri çünkü askeri haberleşme sistemleri genelde oldukça ağır, tek bir kişi tarafından intikali ya da kurulumu pek de mümkün olmayan türden sistemlerle yapılıyor. Halen çoğu telsiz sisteminin sahaya sandıklar içinde taşındığı gerçeğini hatırlatıp devam edelim…

Sadece ses değil görüntü de çok hızlı şekilde aktarılıyor

Bu sistemin tek özelliği hafif olması ve hızlı kurulumu değil. Uydu haberleşmesi üzerinden en zorlu şartlarda dahi merkeze hızlı bir şekilde hem görüntü hem de ses aktarabiliyor. Operasyondaki bir timin merkeze anlık olarak yüksek boyutlu görüntü gönderebilmesi büyük bir avantaj.

Murat Şengiz, sistemin hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sahada kullanıldığı bilgisini paylaşıyor. Hızı, hafifliği ve teknik donanımları dışında ilginç bir detayı daha öğreniyoruz. Eski tipteki haberleşme araçlarını kurmak için birden fazla kişinin süreçte görev alması gerektiğini bunun da görev bölgesinde riski artırdığını söylüyor Şengiz. Yani daha net bir ifadeyle, Manpack aslında çok sayıda askerin hayatına da doğrudan olumlu katkı yapıyor.

[Eylül 2019'daki İstanbul depreminin ardından cep telefonu şebekelerinin tamamı hizmet dışı kalmıştı.]

Afet bölgeleri için de biçilmiş kaftan

İletişimle ilgili konular olduğunda maalesef insanın aklına ister istemez deprem başta olmak üzere doğal afetler de geliyor. Yakın bir zaman öncesine kadar orta ölçekli bir depremde dahi İstanbul’da telefon şebekelerinin tamamının devre dışı kaldığını görmüştük.

Murat Şengiz, askeri bir sistem olarak görülse de aslında Manpack’in sivil kullanım için de çok uygun olduğundan bahsediyor. Hızlı bir şekilde taşınması ve kolay kurulumu afet bölgesi için de büyük avantaj. Kurtarma ekiplerini ilgili noktalara ulaştırmak ve oradan bir iletişim köprüsü kurmak hayati önemde… İletişimin sağlıklı bir şekilde kurulduğu afet alanında lojistik ve koordinasyon da rahatlıkla sağlanabiliyor.

Yerlilik oranı yüzde 80’in üzerinde

Murat Şengiz ile sohbetimizin sonunda çok kısa iki soruya yanıt arıyoruz. Sistemin yerlilik oranı ve ihracat potansiyeli…

Geçmişte bu tür sistemlerin yurt dışından ithal edildiği bilgisini veriyor Şengiz ve “Manpack ile ithal ürün yerine milli bir sistem kullanılmış oluyor. Kullanılan parçalar yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına sahip. Geliştirdiğimiz bu sistemi sadece yurt içine hitap eden bir ürün olarak görmüyoruz. Ürünün teknolojisi, kalitesi ve yetenekleri onun ihracat potansiyelini de artırıyor. Yakın gelecekte bu tür haberler de verebiliriz” diyerek sözlerini tamamlıyor.

