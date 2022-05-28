Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadesi kullanıldı.

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/lfeT94vd6O — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2022

Sabah saatlerinde de Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmişti.