Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadesi kullanıldı.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/lfeT94vd6O
Sabah saatlerinde de Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA’lar ile etkisiz hale getirilmişti.