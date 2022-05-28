Binlerce mektup havadan fırlatıldı, annenin feryadı dağlarda yankılandı.

Bir aile daha evladını terör örgütünün elinden kurtardı.

Soylu, ailenin evladına kavuşma hikayesini paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetleri 1000 güne ulaşan Diyarbakır annelerinin terör örgütüne vurduğu darbeyi anlattı.

O ailelerden birinin evladına kavuşmasının dramatik hikayesini paylaştı.

"Bir ailenin çocuğu terör örgütünde sınırlarımız içerisindedir. Annesinin dilinden mektuplar yazılır. Onun hangi bölgede olduğu bilindiği için binlerce, on binlerce mektup helikopterlerle o bölgeye atılır. Annesinin oğlunu özlediğini onu bir vesile ile görmek istediğini bu işin bir sonunun olmadığını ifade eden bir mektup kaleme alınır. Aslında içinde annesinin gözyaşları vardır."

Annenin evladına seslenişi radyodan günlerce yayınlandı

Annesinin çağrısını çocuğuna ulaştırmak için mektupla yetinilmedi. Yeni ve çarpıcı bir yöntem denendi. Bunun için TRT Radyosu'nun geniş kapsama ağı kullanıldı.

Soylu kullanılan bu yeni yöntemi şöyle anlattı:

"Ufak bir irtibat kurulur. Ardından TRT Radyo üzerinden orada TRT Radyo dinlendiği istihbare edilir arkadaşlarımız tarafından. Annenin sesi ve evladına seslenmesi radyo üzerinden frekans bozularak o bölgeye günlerce yayın yapılır. Ve çağrılar devam eder. Anne pes etmez, devlet pes etmez. Ve netice itibarıyla bundan 4 gün önce evlatla anne evlerinde buluşturulur."

