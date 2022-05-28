PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş'ta "Eren Abluka-13 (Muş-Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Noray" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 565 personel ve 39 operasyonel tim görev alıyor.

6 sığınak ve 17 avcı çukuru imha edildi

Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi.

Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda;

150 gram patlayıcı madde, 1 adet makineli tüfek sabitleme aparatı, 1 adet makineli tüfek mayonu, bin kök hint keneviri, 728 adet pil, 27 çift ayakkabı, 6 parça leşker kıyafeti, 15 kilogram muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirilerek emniyetli bir şekilde imha edildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı