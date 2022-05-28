Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA’lar ile etkisiz hale getirildi.