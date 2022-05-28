Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cudi Dağı'nda hava destekli terör operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta Eren Abluka 5 operasyonu bölgesi olan Cudi Dağı'nda bir grup terörist tespit edildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Şırnak'ta nisan ayında başlatılan Eren Abluka 5 operasyonu bölgesi olan Cudi Dağı'nda bir grup terörist tespit edildi.
Yerleri belirlenen terörist grubuna yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
Şırnak Cudi kırsalında sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar 3 kez havadan vuruldu. Eren Abluka-5 Operasyonu'nun devam ettiği bölgedeki son durum @trthaber'de. pic.twitter.com/GAEeHAKkxL— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2022
Sabah saatlerinde söz konusu bölge havadan 3 kez vuruldu.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: Eren Operasyonları PKK/KCK PKK/YPG Şırnak Terörle Mücadele
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