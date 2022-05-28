Şırnak'ta nisan ayında başlatılan Eren Abluka 5 operasyonu bölgesi olan Cudi Dağı'nda bir grup terörist tespit edildi.

Yerleri belirlenen terörist grubuna yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Şırnak Cudi kırsalında sabah saatlerinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar 3 kez havadan vuruldu. Eren Abluka-5 Operasyonu'nun devam ettiği bölgedeki son durum @trthaber'de. pic.twitter.com/GAEeHAKkxL