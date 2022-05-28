Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilyos açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Kilyos açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 5 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldı."
Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/5XGoC6MtSb— KEGM (@kiyiemniyet) May 28, 2022
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