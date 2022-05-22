Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 15 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgelerinde 12, Pençe-Kaplan bölgesinde ise taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.
Öte yandan Pençe-Kaplan bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2022
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor.
Pençe-Kaplan bölgesinde Mehmetçiklerimize taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/ndGmQEL28x
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