Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.

Öte yandan Pençe-Kaplan bölgesinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiği ifade edildi.