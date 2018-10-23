Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın dublörü Medeni kim?

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesi dünya kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Dün ortaya çıkan görüntüler öldürülme mevzunu kanıtlar nitelikteydi. Amerikan yayın kuruluşu CNN International’ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, Cemal Kaşıkçı’yı öldürdüğünden şüphelenilen 15 kişilik ekibin bir üyesi, Kaşıkçı’nın giysilerini giyerek Konsolosluktan ayrıldı. O görüntülerin medyaya yansıması, gözleri bu ismin üzerine çevirdi.

Kaşıkçıyla aynı yaşlarda olan ve fiziki benzerliğiyle de dikkat çeken Mustafa Muhammed el-Medeni'nin özel olarak bu iş için İstanbul'a gönderildiği anlaşılıyor.

Medeni'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Mühendis Mustafa Medeni" ismiyle açılan hesabında, kimlik bilgilerine yer verilmediği gibi herhangi bir paylaşımı da yok.

Veliaht Prens Bin Selman'a yakın olduğu düşünülüyor

Arap basınında yer alan bilgilere göre Medeni, Suudi Arabistan'da mühendislik alanında faaliyet gösteren kamuya ait bir dairede müdür olarak görev yapıyor.

Medeni ayrıca bazı fotoğraflarda iç dekorasyonu itibarıyla Suudi Arabistan'daki sarayları andıran mekanlarda birtakım kişileri karşılarken görülüyor.

Bu da Medeni'nin Riyad yönetimine ve özellikle de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın bir isim olduğuna işaret ediyor.

(Kaşıkçı'nın konsolosluğa girmeden önceki son görüntüleri)

Emniyet görevlisi olduğu iddiası

Bu arada ismini açıklamak istemeyen Suudi bir yetkili, 21 Ekim'de İngiliz haber ajansı Reuters'e yaptığı açıklamada, Kaşıkçı için İstanbul'a gelen 15 kişilik ekipte yer alan isimlerden birinin de Mustafa Medeni olduğunu ifade etmişti.

Söz konusu yetkilinin Kaşıkçı için İstanbul'a gelen 15 kişilik ekibin tamamının emniyetten olduğunu aktarması, Medeni'nin de bir emniyet görevlisi olduğunu gösteriyor.

Olaydaki katil zanlılarından biri olan Medeni'nin, maktul Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek onun kılığında Konsolosluk binasından çıkması, "Kaşıkçı'nın Konsolosluktan sağ çıktığı” fikrini kabul ettirmek için oynanan bir oyunu gözler önüne seriyor.

CNN, kamera görüntülerini yayınlamıştı

CNN, Kaşıkçı için Suudi Arabistan'dan geldiklerine inanılan 15 kişilik ekipten 1'inin, Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanıldığını ortaya koyan görüntüleri yayınlamıştı.

Kanala konuşan bir Türk yetkili, Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'yı öldürmek için geldikleri belirtilen 15 kişilik heyetten 1'inin, Suudi gazetecinin Konsolosluğa gittiği gün aynı kıyafetler, gözlük ve sakalla İstanbul'daki MOBESE kameralarına yansıdığını belirtmişti.

Türkiye'nin yürüttüğü Kaşıkçı soruşturmasının bir parçası olduğu belirtilen kamera kayıtlarında, bu şahsın fiziki bakımdan da Suudi gazeteciye benzeyen 57 yaşındaki Mustafa el-Medeni olduğu görülmüştü.

Konsolosluğa Kaşıkçı'dan 4 saat önce ön kapıdan, suikast timinden olduğu iddia edilen adli tıp uzmanı Salah Tubeyki ile giren Medeni'nin mavi-beyaz bir gömlek ile koyu renk pantolon giydiği, sakalının olmadığı görülüyor. Şahsın, Suudi gazetecinin Konsolosluğa girmesinden yaklaşık 2 saat sonra Kaşıkçı'nınkine benzer takma sakal, Suudi gazetecinin gözlük ve kıyafetleriyle binanın arka kapısından çıktığı kameralara yansıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Sultan Ahmet Camii'nde görülen Medeni'nin bir süre sonra farklı kıyafetler giydiği, 22.25'te otelden, 01.25'te de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı görülüyor.

"Bu önceden planlanmış bir cinayetti"

CNN'e konuşan Türk yetkili, Medeni'nin İstanbul'a Kaşıkçı'nın dublörü olarak getirildiğini belirterek, "Bir belge teslimi ya da sorgulama için dublöre ihtiyaç duymazsınız. Vardığımız sonuç 6 Ekim'den bu yana değişmedi. Bu önceden planlanmış bir cinayetti ve ceset Konsolosluktan çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkili, "Kaşıkçı'nın kıyafetleri, Medeni onları giydiğinde belki de hala sıcaktı" diye konuştu.

Haberde ayrıca Medeni olduğu anlaşılan bu kişinin Türk yetkililere Kaşıkçı'nın Konsolosluktan çıktığına dair delil sunmak için hazırlandığı ancak Türk yetkililerin bu hilenin farkına vardığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargılanma İstanbul'da yapılsın

Günlerdir sürdürülen soruşturmalar ve merak edilenlerin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

[Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti] Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çağrı: 18 tutuklunun yargılanması İstanbul'da yapılsın.https://t.co/H8XVf0sXTp pic.twitter.com/Zw1a4mm3IY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ekim 2018

Bugüne kadar gelinen süreç ve ortaya çıkarılanları bir bir aktaran Erdoğan, Suudi Arabistan yönetimine de bir çağrı yaparak, "Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Dolayısıyla bu 15+3 kişi, 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir" dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber