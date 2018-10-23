Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İstanbul'da yapılacak Suriye Konulu Dörtlü Zirve, af tartışmaları, Danıştay'ın öğreni andı kararı ve yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri konularında önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile son dönemde af, erken emeklilik ve Danıştay'ın kararında ayrı düştüklerini söyledi.

"Can alan katillere mi kader mahkumu diyeceğiz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, af yetkisine devlet ait olmadığını hatırlattı.

"Af meselesi ilk gündeme geldiğinde hemen çalışma talimatı verdim ve milletin vicdanını rahatsız edecek neticelere yol açacağını gösterdi. Bunun içinde teklife sıcak bakmadığımızı çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştım. Şu ana kadar 50 binin üzerinde sadece cezaevinde uyuşturucu suçlusu var. Allah aşkına buna kader mahkumu diyebilir miyiz? Can alan katillere mi kader mahkumu diyeceğiz? Öbür taraftan hırsızlık, bütün bunları yapanlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Biz devlet olarak bir katili affettiğimiz zaman maktulün ailesine acaba bunu nasıl anlatacağız? Biz devlet olarak uyuşturucu baronlarıyla da mücadele ettik, torbacılarla da mücadele ettik, onu içenlerle de mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz."

"Biz bu ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir işin içinde olmadık"

"Cumhur İttifakını, ülkemizin son yıllardaki en önemli kazanımlarından biri olarak görüyor ve geleceğe taşımak istiyoruz. Biz bu ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Milletimizin bize emaneti olan Cumhur İttifakını, günlük siyasi tartışmalarının üzerinde tutmakta da kararlıyız. Görüş farklılıklarımızın Cumhur İttifakı'na gölge düşürmesine fırsat vermemeliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize göre milletimizin en büyük, en etkili andı İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız.https://t.co/H8XVf0sXTp pic.twitter.com/IpZIAp5hd5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ekim 2018

"İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz"

Danıştay'ın öğrenci andı kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz 2013'te bu meseleyi çözmüştük. Danıştay, yetki aşımı yaparak maalesef bu konudaki düzenlemeyi iptal etti. Türkiye'yi geldiği yer itibariyle kesinlikle hak etmediği bir tartışmaya sürükleyen bu karar bir takım eski hastalıkların hala bünyemizde yaşadığını gösteriyor. Bize göre milletimizin en büyük ve en etkili andı İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız.

Andın ilk halini, Türk Ocaklarını kapatmasıyla, üniversiteleri perişan etmesiyle bilinen tıp doktoru Reşit Galip yazmıştır. İnsanları kafataslarına göre sınıflandıran çalışmaları destekleyen bu kişi aynı zamanda Türkçe ezan zulmünün de mimarıdır. Bizim ortaya koyduğumuz bu fotoğrafta, tek tipçi rejim özentisi bir metnin çocuklarımıza her sabah okutulmasının yeri var mıdır?

Bırakalım Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle, Laz Lazlığıyla, Roman Romanlığıyla, Çerkez Çerkezliğiyle, Abaza Abazalığıyla övünsün ama asla bunu kalkıp da ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. Sizin Türkçülük yapma hakkınız var ama öbür tarafta benim Kürt vatandaşlarımızın siz böyle yapınca Kürtçülük hakkı doğar. Bırakalım Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle övünsün. Ama bunu asla ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. İşte bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. Biz AK Parti olarak bu yanlışın içine düşmedik. Ülkemizi, bu köhne metin üzerinden 2. Dünya Savaşı öncesi iklimine döndürme heveslerine destek vermek, asla vatan ve millet sevgisiyle izah edilemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçimlerde madem ki "biz yolumuza" diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz.https://t.co/H8XVf0sXTp pic.twitter.com/f2vOQywDPr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Ekim 2018

"Buna yol arkadaşımı feda edemem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına yönelik yaptığı değerlendirmelere ilişkin, "Bizim ortaya koyduğumuz bu fotoğrafta tek tipçi rejim özentisi bir metnin çocuklarımıza her sabah okutulmasının yeri var mıdır? Konuyu hukuki boyutuyla değerlendiren Anayasa Komisyonu Başkanımızın kökeni ve meşrebi üzerinden gerçekten incitici ve ayrımcı tarza indirgenmesinin kime ne faydası vardır. Bir taraftan ben kökeniyle uğraşmam diyeceksin, ben ayrımcı değilim diyeceksin ama Anayasa Komisyonu Başkanımız benim şu anda milletvekilim ve yıllarca bu ülkede Bakanlık yapmış olan arkadaşımıza bu şekilde bir taraftan hakaret bir taraftan da tehdit savuracaksın. Bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok çok üzücüydü. Buna yol arkadaşımı feda edemem. Bunu bir defa bilmeleri lazım. Benim bu yol arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla bir alakası yok. Kökeni Kürt olabilir ama kendisi bu ülkede bu millete hizmet etmenin aşkını yaşamış olan bir arkadaşımızdır. Niye hedef saptırıyoruz, niye böyle bir damgalama yapıyoruz. Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine ne büyük hizmetler yaptığının en yakın şahidi bizleriz. Hiçbir arkadaşımızın işini yaptığı için hakarete uğramasına, tehdit edilmesine göz yumamayız. Esasen bizim ne Türkle, ne Türklükle, ne de söz konusu metindeki ifadelerle bir sıkıntımız yok" açıklamasını yaptı.

"Biz de 'herkes kendi yoluna' deriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak açıklamasıyla ilgili, " Artık bu tür meselelerdeki görüş farklılıklarımızın cumhur ittifakına gölge düşürmesine fırsat vermemeliyiz. Biz cumhur ittifakını ülkemizdeki son yıllardaki kazanımlarından biri olarak görüyor ve geleceğe taşımak istiyoruz. Biz, bu ittifakın ruhuna zarar verecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Yerel seçimlerde madem ki biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz.

"Adaylarımızı belirleyip sahaya erkenden ineceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 2019 seçimleri için çok güçlü hazırlık yapıtığını belirtti.

"Tüm ilçe teşkilatlarımızla bir araya geldik. Ardından ilçe kadın kollarımızla da bir araya geldik. İlçe gençlik kollarımızla da teşkilatımız bir araya gelecek. Sizlerden bu çalışmalara destek bekliyoruz. Adaylarımızı belirleyip sahaya erkenden ineceğiz."

Suriye Konulu Dörtlü Zirve

Tolantıda, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennim odur ki İdlib başta olmak üzere Suriye'ye huzurun gelmesi konusunda bu zirve ciddi bir adım olsun." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları belli bir noktaya getirecek ve büyükşehirlerden başlayarak adaylarımızı belirleyip sahaya erkenden ineceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhur İttifakı" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin "Cumhur İttifakı bitti mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız var mı? Yok. Dolayısıyla MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz. Çünkü 'cumhurun ittifakı' demek milletimizin aynı değerlere inanan ittifakı demektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gündemde olmadığını, ancak görüşmenin olmaması için bir sebebin bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber