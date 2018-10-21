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Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa girmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi konsolosluğuna girmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

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Cemal Kaşıkçının konsolosluğa girmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

TRT World, Suudi gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi konsolosluğuna girişini gösteren görüntülerine ulaştı.

Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiğinde siyah bir ceket, açık gri gömlek ve gri pantolon giydiği görülüyor.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Kaynak: TRT World

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