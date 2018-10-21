Cumhurbaşkanı Erdoğan Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti. Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ndeki kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Kabul ve görüşme, basına kapalı 1 saat 40 dakika sürdü.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'i kabul etti. Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ndeki kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Kabul ve görüşme, basına kapalı 1 saat 40 dakika sürdü.
Kaynak: AA