Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden diriliş şahlanış döneminin arefesindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışını yaptı.

Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşmasının satır başları şöyle;

Değerli TÜGVA gönüllüleri sevgili gençler aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle siz TÜGVA'lı gençlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. TÜGVA Genel Merkez binasının ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu güzel eserin inşasında emeği ve katkısı olan mimarından mühendisine işçisine hayırseverlerine kadar herkese şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

TÜGVA Genel Merkezi'nin mimarisiyle vakfımızın misyonuna yaraşır bir yer olduğunu görüyoruz. TÜGVA Genel Merkez binasının amacıyla gençlere hizmet olan diğer vakıflarımız ve derneklerimiz için de bir model teşkil edeceğine inanıyorum. Bugün burada ofislerin ve çalışma mekanlarının olduğu gibi sıradan bir binayı aslında hizmete almıyoruz spor salonu, akıllı sınıfı, kıraathanesi, toplantı ve konferans salonları, çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği icathanesi ile gerçekten örnek bir eseri ülkemize kazandırıyoruz.

"Her yaştan gencimiz için bir çekim merkezi haline dönüşeceğine inanıyorum"

Burasının ülkemizin 81 ili ve 404 ilçesine yayılan TÜGVA şubelerinin idari merkezi olma yanında 10 yaşından 35 yaşına kadar her yaştan gencimiz için de adeta bir çekim merkezi haline dönüşeceğine inanıyorum. Rabbim TÜGVA yönetimine burada istikbalimize damga vuracak hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin diyorum.

Fiziki yapısı ne kadar güzel ne kadar kullanışlı olursa olsun bir mekana anlamı veren orada bulunan orada görev yapan insanlardır. Mekanlar ancak bünyesinde çalışan insanlarla şeref kazanır ruh kazanır. Ne kadar muhteşem bina yaparsanız yapın şayet içinde insan yoksa orası bir beton ve demir yığını olarak kalmaya mahkumdur. TÜGVA Genel Merkezimizi bir beton yığınına dönüşmekten kurtaracak olan da öncelikle TÜGVA'ya gönül vermiş bu çatı altında gençliğe hizmet etmeye kendini vakfetmiş arkadaşlarımızdır.

Genel Merkez binamız herşeyden önce sizlerin çalışmalarıyla sizlerin gayretleriyle anlamını bulacaktır. Bu bina eşyalarla ortaokul çağından üniversiteye kadar farklı yaş gruplarındaki gençlerimizin heyecanıyla samimiyetiyle olduğu zaman gerçek fonksiyonunu icra edecektir. Burası ancak gençlerin benim vakfım benim yuvam benim okulum diyerek sahiplendiği zaman gerçek bir merkeze genel merkeze dönüşecektir.

TÜGVA Genel Merkezi'nin etrafındaki diğer binalardan onu ayırıcı vasfı yani alamet-i farikası her gün dolup taşan gençler olmalıdır. Bu konuda TÜGVA yönetimine güveniyorum. TÜGVA'ya gönül vermiş her bir kardeşimin de meseleye bu şekilde baktığına inanıyorum.

"TÜGVA 4,5 milyonu aşkın gencimize ulaşmayı başardı"

Kuruluşundan bu yana 4 yıl gibi geçen kısa bir sürede TÜGVA'nın katettiği mesafeyi çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Vakfımıza gönül veren kardeşlerimizin gayretleri neticesinde TÜGVA 81 vilayetimizin tamamında ve 404 ilçemizde örgütlenmesini tamamladı. Gerçekleştirdiği faaliyetlerle bu kurumumuz ülke genelinde 4,5 milyonu aşkın gencimize ulaşmayı başardı. Yurtlarımızdaki doluluk oranı yüzde 58'lerden yüzde 90'ların üzerine çıktı. Bugün bir kısmı burslu olmak üzere 58 yurdumuzda 7 bin 500 civarında öğrencimize evlerini aratmayacak sıcak, ferah, huzurlu bir ortamda barınma imkanı sunuluyor. Aynı şekilde yaz okullarıyla 71 bin ortaokul öğrencimiz TÜGVA ile TÜGVA'nın temsil ettiği değerler ile tanışma fırsatı buldu.

Medya iletişim okulundan doğa kamplarına, kırk hadis yarışmalarından spor klüplerine, tiyatro akademisinden bölge uzmanı yetiştirme programlarına kadar gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda vakfımız birbirinden önemli projelere imza atıyor. Özellikle gençlerimizin yurt dışı tecrübesi kazanmasına yönelik çalışmaları takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim.

"On binlerce gencimiz için ikinci bir okul"

Şimdilik arapça ve ingilizce eksenli yürütülen bu projenin Afrika'dan Asya'ya Orda Doğu'dan Balkanlar'a kadar gönül coğrafyamızın tamamını kuşatacak şekilde genişletilmesini ayrıca temenni ediyorum. TÜGVA gençlerimize sadece barınma imkanı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda yaşları eğitim seviyeleri birbirinden farklı on binlerce gencimiz için ikinci bir okul oluyor. Bu çatı altında gençlerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle ziynetleniyor.

Yurtlarımızda kalan bu çatının gençlerimize kazandırmak istediği prensipleri özümseyen buranın imkanlarını en güzel şekilde değerlendiren gençlerimizi birer TÜGVA mezunu olarak görüyorum. İnşallah eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkemizin ve dünyanın değişik bölgelerinde hayatlarını devam ettirecek TÜGVA mezunlarının vakfımızın da misyonunu çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.

Gençlik geleceğimizdir istikbalimizin teminatıdır çok daha güçlü çok daha müreffeh Türkiye'nin garantisidir. Gençliğini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyleki gençliğine değer vermeyen gençlerine ihtimam göstermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Bu anlayışla son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın onları her açıdan en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. Bu güne kadar gençlerimiz için pek çok yatırımı hayata geçirdik. 76'dan devraldığımız üniversite sayısını 130 ilave ile 206'ya çıkardık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Millet olarak yeni bir dönemin arefesinde bulunuyoruz; bu dönemin adı, yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir.https://t.co/Kn2z3a98WX pic.twitter.com/031QLgZhwJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ekim 2018

"Yeniden diriliş, şahlanış döneminin arefesindeyiz"

Gençlerimizle hayalleri arasındaki engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz. Hiçbir evladımızın inancından, kılık kıyafetinden, dış görünüşünden dolayı horlanmadığı bir özgürlük atmosferini ülkemizde hakim kıldık. Millet olarak yeni bir dönemin arefesinde bulunuyoruz; bu dönemin adı, yeniden diriliş, yeniden şahlanış dönemidir.

"Bu dönem büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir"

Bu dönem büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir. Bunun bir yanı coğrafyamızla ilgilidir ama bu asla yayılmacı bir ideal değildir. Onlar kollarında teröristlerle beraber Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirler. Biz ise rahmet erleriyle şefkat erleriyle yürürüz, yürümeye de devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber