7. Türkiye Değer Ödülleri sahiplerini buldu

Ensar Vakfı, Değerler Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olmak, topluma yarar sağlayacak temel değerleri aşılamak için ödüller veriliyor.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Türkiye Değer Ödülleri'nin teması, "Sabır" olarak belirlendi.

43 bin başvuru arasında dereceye girenlere ödülleri İstanbul'da törenle verildi.

"Medeniyetimizin değerlerini çocuklarımıza aşılamalıyız"

Geceye katılan Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, sabır konusunun medeniyetimizin temel değerleri arasında olduğunu belirtti.

"Bizim inanç dünyamızın, bizim medeniyetimizin değerlerini, köşe taşlarını, çocuklarımıza, genç yaşlarda aşılayabilirsek herhalde ülkemiz için, dünya için ümmet için çok büyük işler yapmış oluruz."

Bilal Erdoğan, daha sonra lise kategorisinde birinci olan Trabzon Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Osman Balcı'ya ödülünü verdi.

Annesini kaybettikten 1 gün sonra sınava girdi

Ali Osman Balcı'nın hayatı, sabır konusunda örnek olacak nitelikte.

Annesini kaybettikten bir gün sonra TEOG sınavına giren Ali Osman Balcı, Türkiye birincisi oldu.

Ali Osman Balcı, "Allah sabır verdi, ben de başardım. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Serranur Çelik'in hayata sarılması ödül aldı

Ortaokul öğrencileri arasında ise Değerler Türkiye Birinciliğini, Bursa Sait Süheyla Bildirener İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Serranur Çelik aldı.

Böbrek hastası olan ve sık sık diyalize giren Serranur'un hayata sımsıkı sarılması birinciliğe layık görüldü.

Serranur Çelik, "Ben bu iyi günlerin daha çabuk gelmesi için daha pozitif düşündüm ki o zamanlar daha hızlı geçsin diye" ifadelerini kullandı.

Lise ve ortaokul öğrencilerinden ikinci ve üçüncü olanlara da ödülleri verildi.

Gecede ayrıca, hikaye, şiir, resim, karikatür ve kısa film dallarında da dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kaynak: TRT Haber