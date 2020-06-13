Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sürücü ve sürücü adaylarının muayeneleri, Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan muayenehane hariç özel sağlık kuruluşlarında görevli tabip veya uzman tabip tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ve sağlık raporu düzenlenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinde de kurum tarafından verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak personelin sağlık raporları kendi kurum tabipliklerince de verilebilecek.

Raporlara itiraz usullerini Sağlık Bakanlığı belirleyecek

Kişi, adına düzenlenen rapora itiraz edebilecek. Raporlara itiraz usulleri Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumlar için il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyonlarda ortopedi ve travmotoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji uzmanları ve makine mühendisi de bulunacak. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu komisyona iç hastalıkları, ruh sağlığı hastalıkları, kulak burun boğaz uzman hekimleri ve elektrik mühendisi dahil edilebilecek.

Dış temsilcilikler tarafından alınacak sürücü belgesi başvurularında, başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeden aldığı, sürücü olmasında engel durum bulunmadığına dair sağlık raporu da geçerli sayılacak.