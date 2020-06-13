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Eylem hazırlığındaki terörist 10 kilo patlayıcı ile yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilo patlayıcıyı Ayn el-Arap'tan Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan terörist Şanlıurfa'da yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından düzenlene operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin 10 kilo patlayıcı ile yakalandığı bilgisini vererek şunları söyledi:
"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..
Yine dikkat, yine takip...Teşekkürler Türk Polisi."
Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020
Yine dikkat, yine takip...
Teşekkürler Türk Polisi pic.twitter.com/K9bgtviCWL
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