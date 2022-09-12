Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya mesabından geldi.
Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QnOMk2fItc
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Terörle Mücadele PKK/YPG
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