AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sözcü Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

(Yunanistan tarafından Türk gemisine ateş açılması hakkında) Bu bir haydutluktur. Bu kaza gibi değerlendirilecek bir konu değildir. Burası çıkmaz sokaktır. Sorunların masada çözülmesi için Türk diplomasisi yeterli imkanlara sahiptir.

[Çelik'ten Soyer'in sözlerine tepki] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İşgalcilerin mezalimine karşı olan duruşumuzun anlatılması gerekirken bunun içeriye dönük bir tartışma haline çevrilmesi son derece sakıncalıdır, ciddi bir şuursuzluktur. pic.twitter.com/bjnUPrUhJH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2022

(Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerindeki sözleri) Niçin sürekli olarak Atatürk’ün cümlelerini bağlamından kopararak kendi dar siyasi kavgalarınıza mühimmat üretmek için kullanıyorsunuz. Atatürk'ün sözlerinin bağlamından koparılarak konumlandırılması bir istismar siyasetidir.

İşgalcilerin mezalimine karşı olan duruşumuzun anlatılması gerekirken bunun içeriye dönük bir tartışma haline çevrilmesi son derece sakıncalıdır, ciddi bir şuursuzluktur.

Yurt kapasitemiz 825 bini geçti. Tüm bu tablo, bu konudaki başarıyı bu konudaki hassasiyeti göstermektedir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 6’lı masada ortak bir siyaset çıkarmak, bir çerçeve çıkarmak için yeterince toplantı yapıldı ama anlaşıldığı kadarıyla en temel konularda bile herhangi bir şekilde mutabakata varılamıyor.https://t.co/LLRGJpDkdc pic.twitter.com/t9uvuEAB5A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2022

(HDP ye bakanlık verilmesi tartışmaları) Bir parti ‘PKK terör örgütü değildir’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti de PKK bir terör örgütüdür diyor. Bununla ilgili olarak topluma bir izahatta bulunulması gerekir.

Masanın, her konuda birbirinden farklı düşünmesi ortada bir masa olmadığı izlenimini veriyor. Altılı masa diye bir muhataplık yoktur. "PKK terör örgütü değildir" diyen bir yapıya bakanlık vermekten bahsettiğiniz zaman bunu topluma açıklamanız gerekir. Bu kadar toplantıya rağmen Toplumun önüne gerçekçi bir tablo koyulmuyor.