Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının açılışı için Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuştu. Gençlere, "Güzel ülkemizin umudu sizlersiniz" diye seslendi. Tavsiyelerde bulundu.

Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları, veliler ve öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerle beraber ders zilini çaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ni gezerek, 10/A sınıfını ve öğretmenler odasını ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.