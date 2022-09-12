Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ndeki 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış programına katıldı. Erdoğan, törenin ardından sınıfları gezdi, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının açılışı için Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuştu. Gençlere, "Güzel ülkemizin umudu sizlersiniz" diye seslendi. Tavsiyelerde bulundu.
Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları, veliler ve öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerle beraber ders zilini çaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ni gezerek, 10/A sınıfını ve öğretmenler odasını ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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