Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Suriye PKK/YPG
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