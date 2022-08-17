Şanlıurfa'nın, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na dün düzenlenen hain saldırıda 1 askerin şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı.

Yaralı askerlerin ilk müdahalesi Birecik'te yapıldı. Ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan bir askerin daha şehit olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Birecik Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz.Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."