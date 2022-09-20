Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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