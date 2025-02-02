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Gündem
AA 02.02.2025 11:45

Suriye'nin kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

 

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