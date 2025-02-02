Suriye'nin kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."
February 2, 2025