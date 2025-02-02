Duman 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.02.2025 11:29

KDK devreye girdi: Okuldaki ders saatleri 35 dakikaya düşürüldü

Antalya'da çocuğu okuldan geç çıkan velinin başvurusu sonrası, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ikili eğitim nedeniyle geç vakitte biten okuldaki ders saatlerinin 35 dakikaya düşürülmesini sağladı.

KDK devreye girdi: Okuldaki ders saatleri 35 dakikaya düşürüldü

KDK'nın kararına göre, Antalya'da yaşayan bir veli, çocuğunun eğitim gördüğü okuldaki ikili sistem nedeniyle öğleden sonraki derslerin 13.50'de başlayarak 18.40'a kadar sürdüğünü, kış döneminde gün batımının 17.40 olması nedeniyle çocuğunun eve karanlıkta döndüğünü ifade etti.

Bazı velilerin çalışması nedeniyle öğrencilerin eve tek başına dönmek zorunda kaldığını belirten veli, bazı illerdeki gibi ders saatlerinin kısaltılması adına KDK'ye başvurdu.

KDK, başvurucu velinin talebini Milli Eğitim Bakanlığı ile Antalya Valiliği'ne iletti.

Antalya Valiliği, ilgili okulda valilik onayıyla ders saati sürelerinin 35 dakikaya düşürülmesine karar verildiğini KDK'ya bildirdi.

ETİKETLER
KDK
Sıradaki Haber
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Suriye'nin kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
11:42
AK Parti'den 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "ilk yargı paketi" için çalışma
12:05
Sosyal konut seferberliği başlıyor
11:12
2026'da hizmete girmesi planlanan 5G için teknik altyapı bu yıl tamamlanacak
11:11
ABD'deki uçak-helikopter kazasında irtifa verilerinde tutarsızlıklar tespit edildi
11:02
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD ekiplerinden 2 bin 225 rakımda çığ eğitimi
AFAD ekiplerinden 2 bin 225 rakımda çığ eğitimi
FOTO FOKUS
Türkiye'nin münevveri: Alev Alatlı
Türkiye'nin münevveri: Alev Alatlı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ