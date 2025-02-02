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Gündem
TRT Haber 02.02.2025 10:02

Yerli, milli ve ileri teknolojili "İRADE" İstanbul Havalimanı'nda devreye girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE’nin İstanbul Havalimanı ile Muğla Dalaman Havalimanı'nda kullanılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına kurulum için çalışmalara başladık” dedi.

Yerli, milli ve ileri teknolojili "İRADE" İstanbul Havalimanı'nda devreye girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analizi ve Data Ekranı’nın (İRADE) ilk olarak İstanbul Atatürk Havalimanı ve Çukurova Havalimanı’nda kullanılmaya başlandığını anımsattı.

İstanbul Havalimanı ile Muğla Dalaman Havalimanında da İRADE yazılımının kullanılmaya başlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarına kurulum için çalışmalara başlanmış olup 2025 yılının ilk yarısında kurulumların tamamlanması öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli, milli ve ileri teknolojili "İRADE" İstanbul Havalimanı'nda devreye girdi

Hava trafiği yönetiminde büyük kolaylık

Hava trafik emniyeti çalışanları ile hava trafik kontrolörleri tarafından hazırlanan yazılım hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, İRADE’nin uluslararası standartlara uygun, güvenli, ileri teknoloji bir sistem olduğunun altını çizdi.

Yerlilik ve millilik unsurlarını her projede önemsediklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Sistem, gerçek zamanlı radar görüntüleme, AWOS, ATIS ve METAR verileri, uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi çeşitli veri kaynaklarını tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetiminde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır” şeklinde bilgi verdi.

Yerli, milli ve ileri teknolojili "İRADE" İstanbul Havalimanı'nda devreye girdi

Her zaman tam entegrasyon

Bakan Uraloğlu, hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan; otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar ve uydu verileri gibi farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek bir ekranda basit bir şekilde gösteren İRADE’nin hava trafik kontrolörleri için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, “Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE; kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlıyor” dedi. 

Yerli, milli ve ileri teknolojili "İRADE" İstanbul Havalimanı'nda devreye girdi

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İstanbul Havalimanı Abdulkadir Uraloğlu
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