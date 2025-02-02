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Gündem
AA 02.02.2025 11:40

AK Parti'den 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "ilk yargı paketi" için çalışma

AK Parti milletvekilleri, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk kanun teklifi için çalışma başlattı.

AK Parti'den 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "ilk yargı paketi" için çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyete ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında belgenin ilk kanun teklifi için hazırlıklara başladı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi olarak adlandırılacak teklifte, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına, 2 yıl ve altında kısa süreli hapis cezası gerektiren suçlarda belirli bir sürenin cezaevinde geçirilmesine veya zorunlu kamu hizmetinde çalıştırılmaya yönelik düzenlemeler yer alacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk yargı paketi, TBMM Başkanlığına sunulacak. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Belgede yer alan diğer hedef ve faaliyetlerle ilgili düzenlemeler, hazırlanacak yargı paketleriyle yasalaştırılacak.

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