Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.