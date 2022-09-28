Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 14:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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