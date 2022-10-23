Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 14:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Sınır hattında yoğun denetimler devam ediyor. Suriye'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Hudut kartallarının Türkiye'ye yönelik yasa dışı bir geçişi daha başarılı şekilde önlediği belirtildi.
Suriye'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 2 kişinin, Şanlıurfa sınırında yakalandığı kaydedildi.
Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişi, Şanlıurfa bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. #MSB pic.twitter.com/mKEhSqrlBW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2022
Etiketler: Suriye
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