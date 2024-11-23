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Gündem
TRT Haber 23.11.2024 16:00

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 6, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 1 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için gerçekleştirmekte olduğumuz operasyonlarımıza hem karadan hem havadan azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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