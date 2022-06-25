Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli" ifadeleri kullanıldı.