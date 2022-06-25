Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli" ifadeleri kullanıldı.
Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/eqovCULQLi
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