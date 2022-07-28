Suriye sınırından Türkiye'ye sızan 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırından Türkiye'ye sızan 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güvenlik güçlerinin son dönemde yurt içinde gerçekleştirdiği etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki Mardin İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalarda; dün saat 19.40 sıralarında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Günyurdu köyü bölgesinde EGM İHA vasıtasıyla 3 örgüt mensubunun görüntüsü alındı.
TOPRAKLARIMIZDA TERÖRİST İSTEMİYORUZ— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 28, 2022
TESLİM OLUN❗
Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist;
Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi.
"Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz(!)
EGM İHA’nın hassas takibine, saat 23.00 sıralarında Jandarma İHA’nın da takviye olmasıyla terör örgütü mensupları tam anlamıyla işaretlendi.
Saatlerce süren takip sonucunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine kuruldu ve anında imha göreviyle havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.